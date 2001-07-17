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Раздел: Мир  
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В Японии жара достигла самой высокой температуры за всю историю

В Японии жара достигла самой высокой температуры за всю историюНа северо-западе Токио температура воздуха достигла 41,1 градусов по Цельсию, что стало рекордной жарой для страны.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на данные Японского метеорологического агентства, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"В понедельник интенсивные тепловые волны в Японии привели к повышению температуры до 41,1 градуса по Цельсию (106 по Фаренгейту) в северо-западном районе Токио, что стало рекордным показателем для страны", - говорится в сообщении.

Температура была зафиксирована в городе Кумагайя в префектуре Сайтама.

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Показатель превысил предыдущий максимум в 41° C в западной префектуре Кочи в августе 2013 года.
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 Теги: Япония, жара, рекорд

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Сегодня, 15:53 » Автор: Алена Шимко
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