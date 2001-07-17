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Раздел: Мир  
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Названы самые дорогие города для жизни в мире

Названы самые дорогие города для жизни в миреЛидером рейтинга стал швейцарский Цюрих.

Швейцарский финансовый холдинг UBS составил рейтинг самых дорогих городов мира. Список был опубликован на официальном сайте организации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Компания собрала данные о 128 видов продуктов, а также сервисов. Стоит отметить, что все товары и услуги высчитывались с учетом расходов среднестатистической европейской семьи из трех человек.

При этом были подсчитаны средние зарплаты по 15 профессиям. Всего была проанализирована информация о 77 городах мира и взяты во внимание особенности каждого из них. Например, минимальные расходы в месяц на семью из трех человек в Цюрихе составляют $4260. При этом, чтобы заработать на новенький iPhone, жителю Цюриха нужно поработать 38,2 часов.

На втором месте рейтинга оказался другой швейцарский город - Женева. Семья из Женевы за месяц тратит минимум $4165. Женевское такси считается самым дорогим в мире.

Дальше - Осло. Местная семья из трех человек тратит минимум $3958 за месяц. Только за продукты жители столицы Норвегии отдают $800 ежемесячно.

На четвертом месте - Копенгаген. Семья, что живет в столице Дании, за месяц тратит минимум $3897. Лишь на аренду жилья в среднем уходит $1762 ежемесячно.

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Пятую строчку в рейтинге занимает Нью-Йорк. За месяц проживания в мегаполисе семья тратит $3673. Коммунальные услуги нью-йоркерам обходятся в среднем в $676.
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 Теги: рейтинг, цены, города, жизнь

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Сегодня, 17:12 » Автор: Алена Шимко
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