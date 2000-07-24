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Раздел: Мир  
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В Турции прошли массовые облавы на боевиков ИГИЛ

В Турции прошли массовые облавы на боевиков ИГИЛ Результатом спецоперации стало задержание 43 человек.

Правоохранители Турции арестовали 43 предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в ходе операций в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УРА-Информ.

Полицейские благодаря грамотным и оперативным действиям проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Вместе с тем сотрудники правоохранительних органов проверили 15 адресов города, где могли находится злоумышленники.

Как отметили стражи порядка, боевики входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью. Согласно заявлениям турецких властей, Анкара за последние годы задержала 5000 предполагаемых членов ИГИЛ и депортировала 3290 иностранных боевиков из 95 стран.

При этом во въезде в страну было отказано 38269 людям. Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице Сомали Могадиш смертник на автомобиле несвоевременно активировал детонатор на взрывчатке и подорвался с "товарищами".

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По предварительной версии правоохранителей, смертник установил самодельное взрывное устройство в автомобиле, который должен был взорвать, когда направит машину на толпу людей.
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 Теги: Турция, аресты, ИГИЛ

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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