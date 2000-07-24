Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

В Турции прошли массовые облавы на боевиков ИГИЛ

В Турции прошли массовые облавы на боевиков ИГИЛ

Похожие новости по теме

В Турции задержали более сотни возможных членов ИГИЛ В Анкаре правоохранители провели операцию, в ходе которой задержали предполагаемых террористов.

Боевики «ИГИЛ» сожгли турецких солдат в Сирии Ранее армия Турции сообщила об исчезновении двух своих солдат

В Турции во время полицейского рейда подорвался смертник Правоохранители проводили рейд в поисках подозреваемого в связях с ИГИЛ на явочной квартире