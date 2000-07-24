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Раздел: Мир  
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В Бельгии произошла авария на АЭС

В Бельгии произошла авария на АЭС Один из реакторов пришлось остановить.

На атомной электростанции Tihange на юге Бельгии из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

«Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка имела место вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде», — сообщили в компании.

Отмечается, что перебоев с электричеством в южной части Бельгии не произойдет, несмотря на повышенное электропотребление в связи с аномальной жарой и повсеместной работой кондиционеров.

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«Компания имеет резервы для компенсации генерации электроэнергии, в частности за счет солнечных и газовых генераторов», — заверила Electrabel.
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 Теги: Бельгия, АЭС, авария

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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