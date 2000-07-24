Раздел: Мир
В Бельгии произошла авария на АЭС
Один из реакторов пришлось остановить.
На атомной электростанции Tihange на юге Бельгии из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка имела место вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде», — сообщили в компании.
Отмечается, что перебоев с электричеством в южной части Бельгии не произойдет, несмотря на повышенное электропотребление в связи с аномальной жарой и повсеместной работой кондиционеров.
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«Компания имеет резервы для компенсации генерации электроэнергии, в частности за счет солнечных и газовых генераторов», — заверила Electrabel.
На атомной электростанции Tihange на юге Бельгии из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
«Автоматическая остановка реактора произошла в результате сбоя при активации линии высоковольтной передачи. Поломка имела место вне ядерной зоны станции и не несет угрозы людям или окружающей среде», — сообщили в компании.
Отмечается, что перебоев с электричеством в южной части Бельгии не произойдет, несмотря на повышенное электропотребление в связи с аномальной жарой и повсеместной работой кондиционеров.
Читайте также: Шииты призвали Путина ввести войска в Йемен
«Компания имеет резервы для компенсации генерации электроэнергии, в частности за счет солнечных и газовых генераторов», — заверила Electrabel.
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