Раздел: Мир
Крашенные ослы вместо зебр: в каирском зоопарке выявили подвох
Полосы на ослах нарисовали краской.
В одном из зоопарков Каира ради привлечения посетителей на домашних ослах нарисовали черные и белые полосы и выдали их за зебр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Подлог заметил школьник, приехавший в Каир из провинции на экскурсию. Во время посещения зоопарка девятиклассник увидел, что у стоявших в вольере "зебр" растеклись полосы.
Из-за жары у животных потекла краска на морде и в области туловища. Мальчик сделал несколько фотографий "поддельных зебр" и выложил снимки в социальных сетях. Фото набрали сотни лайков и попали в поле зрения СМИ.
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Вскоре ветеринары подтвердили, что "зебры" – на самом деле домашние ослы. При этом директор зоопарка продолжает настаивать на том, что зебры в зверинце настоящие.
В одном из зоопарков Каира ради привлечения посетителей на домашних ослах нарисовали черные и белые полосы и выдали их за зебр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Подлог заметил школьник, приехавший в Каир из провинции на экскурсию. Во время посещения зоопарка девятиклассник увидел, что у стоявших в вольере "зебр" растеклись полосы.
Из-за жары у животных потекла краска на морде и в области туловища. Мальчик сделал несколько фотографий "поддельных зебр" и выложил снимки в социальных сетях. Фото набрали сотни лайков и попали в поле зрения СМИ.
Читайте также: В Бельгии произошла авария на АЭС
Вскоре ветеринары подтвердили, что "зебры" – на самом деле домашние ослы. При этом директор зоопарка продолжает настаивать на том, что зебры в зверинце настоящие.
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