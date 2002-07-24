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Раздел: Мир  
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Крашенные ослы вместо зебр: в каирском зоопарке выявили подвох

Крашенные ослы вместо зебр: в каирском зоопарке выявили подвох Полосы на ослах нарисовали краской.

В одном из зоопарков Каира ради привлечения посетителей на домашних ослах нарисовали черные и белые полосы и выдали их за зебр, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Подлог заметил школьник, приехавший в Каир из провинции на экскурсию. Во время посещения зоопарка девятиклассник увидел, что у стоявших в вольере "зебр" растеклись полосы.

Из-за жары у животных потекла краска на морде и в области туловища. Мальчик сделал несколько фотографий "поддельных зебр" и выложил снимки в социальных сетях. Фото набрали сотни лайков и попали в поле зрения СМИ.

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Вскоре ветеринары подтвердили, что "зебры" – на самом деле домашние ослы. При этом директор зоопарка продолжает настаивать на том, что зебры в зверинце настоящие.
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 Теги: ослы, зебры, зоопарк

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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