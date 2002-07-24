Крашенные ослы вместо зебр: в каирском зоопарке выявили подвох

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Сотрудники полиции бельгийского Мехелена застрелили льва, который сбежал из своего корпуса в зоопарке «Планкендаэль».

В зверинце готовятся к приходу большой воды. Вчера зоопарк в Праге был закрыт для посещения, там происходила эвакуация животных из-за возможного затопления города водами местной реки. Работники зоопарка эвакуировали в верхнюю часть зверинца мелких животных, хищников и экзотических животных. Сюда вода не должна добраться.