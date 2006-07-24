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Раздел: Мир  
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Американские наблюдатели подтвердили начало денуклеаризации КНДР

Американские наблюдатели подтвердили начало денуклеаризации КНДР Северная Корея демонтирует ещё один полигон - Сохэ.

Американские эксперты заявили, что в КНДР стартовали работы по демонтажу ряда объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Такой вывод исследователи сделали после изучения снимков Сохэ со спутника 20 июля. В частности, на фото видно, как демонтируется здание, использовавшееся для сборки ракет-носителей.

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"Поскольку считается, что эти объекты играют важную роль в разработке технологий для программы межконтинентальных баллистических ракет Севера, эти усилия представляют собой значительные меры укрепления доверия со стороны Северной Кореи", - говорится в сообщении.
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 Теги: КНДР, полигон, демонтаж

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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