Раздел: Мир
В Кении снесли трущобы 30 тысяч жителей ради дороги
Жители трущоб в столице Кении рано утром наблюдали за сносом их домов.
В трущобах столицы Кении Найроби бульдозеры снесли дома почти 30 тысяч человек. На месте их жилищ будет построена дорога, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно сообщению, рабочие приехали на расвете. Местным жителям ничего не оставалась, кроме как наблюдать за расчисткой территории.
"Жители оспаривали снос в суде, но проиграли, когда судья вынес решение о двойной проезжей части, которая, по словам властей, облегчит движение на западе города", - говорится в сообщении.
Также власти заявили, что люди проживали в этой местности незаконно.
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Письмо с предупреждением жители получили за дне недели до сноса их домов.
В трущобах столицы Кении Найроби бульдозеры снесли дома почти 30 тысяч человек. На месте их жилищ будет построена дорога, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно сообщению, рабочие приехали на расвете. Местным жителям ничего не оставалась, кроме как наблюдать за расчисткой территории.
"Жители оспаривали снос в суде, но проиграли, когда судья вынес решение о двойной проезжей части, которая, по словам властей, облегчит движение на западе города", - говорится в сообщении.
Также власти заявили, что люди проживали в этой местности незаконно.
Читайте также: В Кении из-за наводнения пострадали сотни тысяч жителей
Письмо с предупреждением жители получили за дне недели до сноса их домов.
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