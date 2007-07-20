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Раздел: Мир  
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В Финляндии студентам обещают выдавать бесплатные авто

В Финляндии студентам обещают выдавать бесплатные автоФонд жилья для студентов столичного региона Финляндии Hoas осенью начнет необычный эксперимент.

В рамках эксперимента которого учащиеся смогут бесплатно пользоваться электромобилями для поездок за покупками, небольших путешествий и других целей, передает Хроника.инфо со ссылкой на ЦТС.

Это будет первым в стране случаем, когда вместе с арендуемым жильем будет предоставляться и право пользования машиной. Целью эксперимента является повышение популярности студенческих квартир-общежитий.

По словам руководителя отдела инноваций и брендинга Hoas Томми Ора, нововведение вступит в силу, скорее всего, в октябре. В распоряжении студентов окажутся три электромобиля, что само по себе немного, однако достаточно для пилотного проекта. В компании пока не говорят о том, в каком именно районе и в каком общежитии появится услуга. "Мы хотим предложить нашим жильцам простой способ использовать автомобиль тогда, когда он им нужен", - сказал Ора газете "Хельсингин уутисет".

Забронировать машину можно будет через специальное мобильное приложение. Эксперимент может оказаться выгоден для студентов, у которых может не быть средств на покупку собственного автомобиля. Так что машины общего пользования, вероятно, будут в этой ситуации весьма кстати.

Кроме того, Hoas также начнет взаимодействовать с компанией DriveNow, предоставляющей услуги каршеринга. Это сотрудничество охватит несколько районов, где есть квартиры Hoas, в дополнение к тем, где пройдет эксперимент с бесплатными автомобилями. Для тех, кто получил жилье от фонда, цены на аренду автомобилей компании сделают ниже. По мнению директора по развитию бизнеса DriveNow Тимо Валтоненна, это поможет только что прибывшим на учебу студентам лучше сориентироваться в городе и внести свой вклад в улучшение состояния окружающей среды - ведь делить одну машину на несколько человек в любом случае лучше, чем покупать дешевый и, скорее всего, не самый экологичный старый автомобиль.

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На данный момент жилой фонд Hoas состоит из 9,4 тыс. квартир, где размещены 18,5 тыс. человек.
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 Теги: Финляндия, студенты, общежитие, авто

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Сегодня, 12:40 » Автор: Алена Шимко
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