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Раздел: Мир  
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В Бельгии и Румынии возникли неполадки на АЭС

В Бельгии и Румынии возникли неполадки на АЭСВ один день в разных странах Европы произошло отключение реакторов АЭС от энергосетей страны.

В Бельгии на АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.

"Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться", - говорится в сообщении.

Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.

В этот же день произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ.

"Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду", - отметил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гицэ.

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По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы. Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.
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 Теги: Бельгия, Румыния, АЭС, остановка

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Сегодня, 14:07 » Автор: Алена Шимко
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