Раздел: Мир
В Бельгии и Румынии возникли неполадки на АЭС
В один день в разных странах Европы произошло отключение реакторов АЭС от энергосетей страны.
В Бельгии на АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.
"Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться", - говорится в сообщении.
Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.
В этот же день произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ.
"Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду", - отметил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гицэ.
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По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы. Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.
В Бельгии на АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.
"Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться", - говорится в сообщении.
Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.
В этот же день произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ.
"Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду", - отметил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гицэ.
Читайте также: У Владимира Путина возникли какие-то неполадки с рейтингом
По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы. Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.
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