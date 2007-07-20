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Раздел: Мир  
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Европа не позволит Трампу себя запугать - МИД Германии

Европа не позволит Трампу себя запугать - МИД ГерманииМинистр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать президенту США Дональду Трампу в вопросе импортных таможеных пошлин.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Никто не может быть заинтересован в карательных (таможенных - ред.) тарифах, ведь в результате проиграют все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам предстоит пережить повторение подобного отношения и в будущем", - написал Маас.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа больше не может полностью рассчитывать на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.
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 Теги: Германия, МИД, США, Трамп, Европа

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Сегодня, 14:28 » Автор: Алена Шимко
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