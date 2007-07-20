Раздел: Мир
Европа не позволит Трампу себя запугать - МИД Германии
Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать президенту США Дональду Трампу в вопросе импортных таможеных пошлин.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Никто не может быть заинтересован в карательных (таможенных - ред.) тарифах, ведь в результате проиграют все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам предстоит пережить повторение подобного отношения и в будущем", - написал Маас.
Читайте также: В Германии задумались о создании Соединенных штатов Европы
Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа больше не может полностью рассчитывать на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.
Об этом он сообщил в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Никто не может быть заинтересован в карательных (таможенных - ред.) тарифах, ведь в результате проиграют все. Европа не позволит президенту Трампу себя запугать. Как только мы это сделаем, нам предстоит пережить повторение подобного отношения и в будущем", - написал Маас.
Читайте также: В Германии задумались о создании Соединенных штатов Европы
Как сообщалось, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа больше не может полностью рассчитывать на Белый дом после заявления президента Дональда Трампа о торговых врагах США.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
65
0
Также советуем посмотреть
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
- В Одесский порт зашли корабли НАТО
- Под Одессой беглые обезьяны устроили переполох
- Маршрутка, в которой погибли 10 человек, была неисправной
Оставьте свой комментарий