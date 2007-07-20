Раздел: Мир
Во Франции будут сажать за решетку любителей заглядывать под юбки
Во Франции апскертинг — фотографирование девушек под юбками без их ведома в общественных местах — признали преступлением.
Это стало частью законопроекта о сексуальном насилии, который недавно представили на рассмотрение Сенату. Теперь виновные будут подвергаться тюремному заключению сроком на один год и штрафу в размере до 15 тысяч евро. В зависимости от серьезности преступления срок может быть увеличен до двух лет лишения свободы, а штраф — до 30 тысяч евро, – передает Хроника.инфо со ссылкой на Инфолайф.
В середине июня этого года в Великобритании депутат-консерватор Кристофер Чоп заблокировал принятие закона, запрещающего апскертинг.
Депутат публично никак не прокомментировал свое решение. По словам инициатора закона Джины Мартин, Чоп голосовал против потому, что закон широко не обсуждался. Он также сказал ей, что не до конца уверен в том, что такое «апскертинг». Мартин пообещала ему помочь разобраться с этим.
Принятие закона об апскертинге в Британии поддержали кабинет министров и представители общественных организаций. В министерстве юстиции также пообещали ускорить рассмотрение законопроекта. В Шотландии подобный закон действует с 2010 года.
Читайте также: Британцев, подглядывающих под юбки, будут сажать в тюрьму
В Канаде, Бельгии и некоторых американских штатах апскертинг уже давно считается преступлением.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
212
0
Также советуем посмотреть
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
- Уморительные фотки, способные с легкостью обмануть зрение
- Эти люди доказали, что забавные неожиданности подстерегают нас на каждом шагу
- Нелепые фотки, способные вызвать «мороз по коже» даже в жару
- Все включено по-российски: Сеть насмешило видео, снятое на курорте в РФ
- Очередной потоп в Киеве высмеяли меткой фотожабой
- В Сети отыскали кошку, угодившую на панораму Google
- Сеть насмешила овчарка, не сумевшая найти в комнате хозяина
- Стало известно, зачем боевики проверяли автобусы в Донбассе
- Жителей Сан-Франциско насмешил надувной цыпленок, похожий на Трампа
- В Англии голодный пес оставил семью без отпуска
- Сеть в восторге от пародии на клип Монатика и Нади Дорофеевой
Оставьте свой комментарий