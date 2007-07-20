» » В США рассказали о единственном соглашении Трампа и Путина
Раздел: Мир  
0

В США рассказали о единственном соглашении Трампа и Путина

В США рассказали о единственном соглашении Трампа и ПутинаПосле переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Читайте также Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.

Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.

После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.

Читайте также: Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: США, Трамп, Путин, соглашение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:34 » Автор: Алена Шимко
     523
     0

Похожие новости по теме

Президент США отказался выполнять просьбу Путина Президент США отказался выполнять просьбу Путина

США не позволят России допросить своих граждан.

Названы дата и место встречи Путина и Трампа Названы дата и место встречи Путина и Трампа

Президенты США и России встретятся в Хельсинки 16 июля.

Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным Стало известно, когда Трамп планирует встретиться с Путиным

Лидеры США и России ищут возможности для встречи.

Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне Трамп предложил Путину провести встречу в Вашингтоне

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся по инициативе американской стороны.

В Белом доме рассказали о В Белом доме рассказали о "тайной" встрече Путина и Трампа

В Белом доме опровергли тайную встречу президентов России и США.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх