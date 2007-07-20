Раздел: Мир
В США рассказали о единственном соглашении Трампа и Путина
После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Читайте также Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.
Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.
После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.
Читайте также: Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Читайте также Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.
Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.
После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.
Читайте также: Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.
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