В США рассказали о единственном соглашении Трампа и Путина

После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.



Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Читайте также Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах, передает



Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.



Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.



После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.



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На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует встретиться со своим коллегой из России. Читайте также Трамп о встрече с Путиным: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о предстоящих выгодах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан Об этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились на саммите в Хельсинки 16 июля, рассказала представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Радио Свобода.Она заявила, что никаких других письменных или устных договоренностей на переговорах лидеры двух стран не достигли. С кем именно встретится Болтон, Сандерс не уточнила и обещала объявить детали, когда они станут известны.После переговоров президентов России и США американские политики и СМИ раскритиковали Трампа за недостаточную жесткость в разговоре с президентом России.На пресс-конференции после встречи Путин, в частности, допустил допрос россиян по делу о вероятном вмешательстве в выборы в США. При этом в ответ российский президент потребовал допросить американцев по делу фонда Hermitage Capital. Белый дом предложение отверг.



