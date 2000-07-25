» » Запись в твиттере Трампа понизила курс рубля
Раздел: Мир  
0

Запись в твиттере Трампа понизила курс рубля

Запись в твиттере Трампа понизила курс рубля Президент США изменил курс одним твитом.

Дональд Трамп высказал опасение, что Россия вмешается в следующие выборы в США на стороне демократов. Эта запись, сделанная в социальной сети "Твиттер", вызвала волнение в рядах финансовых инвесторов, которые стали спешно избавляться от рублевых активов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

"Я очень тревожусь, что Россия будет изо всех сил стараться заполучить влияние на предстоящих выборах. Учитывая тот факт, что ни один президент не был так суров в отношении русских так, как я, они будут на всех парах проталкивать демократов. Уж кого они точно не хотят, так это Трампа", - написал американский президент.

По всей видимости, имеются в виду "промежуточные выборы", которые пройдут 6 ноября в этом году – на них будет полностью избираться палата представителей Конгресса, 35 сенаторов и 39 губернаторов штатов.

Читайте также: Американские наблюдатели подтвердили начало денуклеаризации КНДР

Трамп опубликовал свой "твит" около семи часов вечера по московскому времени. За час курс доллара вырос с 62,67 рубля до 63,49 рубля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, рубль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
     52
     0

Похожие новости по теме

Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США Россия будет вмешиваться в промежуточные выборы в Конгресс США

Россия не хочет видеть Трампа президентом.

Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США Трамп заявил, что Россия могла вмешаться в выборы США

Американские спецслужбы пришли к выводу, что Россия стоит за попытками добиться поражения Хиллари Клинтон.

Трамп заявил об участии в следующих выборах Трамп заявил об участии в следующих выборах

По мнению американского президента, у него нет конкурентов среди демократов.

Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы Дональд Трамп рассказал о планах на следующие президентские выборы

Президент США заявил, что будет баллотироваться и не видит конкурентов.

Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника Дональд Трамп снова обвинил своего предшественника

Текущий президент США возложил на Обаму вину за российское вмешательство в выборы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх