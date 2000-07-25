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Запись в твиттере Трампа понизила курс рубля
Президент США изменил курс одним твитом.
Дональд Трамп высказал опасение, что Россия вмешается в следующие выборы в США на стороне демократов. Эта запись, сделанная в социальной сети "Твиттер", вызвала волнение в рядах финансовых инвесторов, которые стали спешно избавляться от рублевых активов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
"Я очень тревожусь, что Россия будет изо всех сил стараться заполучить влияние на предстоящих выборах. Учитывая тот факт, что ни один президент не был так суров в отношении русских так, как я, они будут на всех парах проталкивать демократов. Уж кого они точно не хотят, так это Трампа", - написал американский президент.
По всей видимости, имеются в виду "промежуточные выборы", которые пройдут 6 ноября в этом году – на них будет полностью избираться палата представителей Конгресса, 35 сенаторов и 39 губернаторов штатов.
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Трамп опубликовал свой "твит" около семи часов вечера по московскому времени. За час курс доллара вырос с 62,67 рубля до 63,49 рубля.
Дональд Трамп высказал опасение, что Россия вмешается в следующие выборы в США на стороне демократов. Эта запись, сделанная в социальной сети "Твиттер", вызвала волнение в рядах финансовых инвесторов, которые стали спешно избавляться от рублевых активов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
"Я очень тревожусь, что Россия будет изо всех сил стараться заполучить влияние на предстоящих выборах. Учитывая тот факт, что ни один президент не был так суров в отношении русских так, как я, они будут на всех парах проталкивать демократов. Уж кого они точно не хотят, так это Трампа", - написал американский президент.
По всей видимости, имеются в виду "промежуточные выборы", которые пройдут 6 ноября в этом году – на них будет полностью избираться палата представителей Конгресса, 35 сенаторов и 39 губернаторов штатов.
Читайте также: Американские наблюдатели подтвердили начало денуклеаризации КНДР
Трамп опубликовал свой "твит" около семи часов вечера по московскому времени. За час курс доллара вырос с 62,67 рубля до 63,49 рубля.
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