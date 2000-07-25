Раздел: Мир
Российские войска подтягиваются к границам
Кроме военных, перебрасывают новую технику.
Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.
Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.
Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.
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"В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек", - доложил Шойгу.
Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.
Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.
Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.
Читайте также: В России умер советник Путина
"В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек", - доложил Шойгу.
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