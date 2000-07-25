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Раздел: Мир  
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Российские войска подтягиваются к границам

Российские войска подтягиваются к границам Кроме военных, перебрасывают новую технику.

Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.

Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.

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"В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек", - доложил Шойгу.
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 Теги: Россия, военные

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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