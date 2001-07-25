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Раздел: Мир  
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Голландский эксперимент привел к смерти 11 младенцев

Голландский эксперимент привел к смерти 11 младенцев Экспериментальное лекарство должно было ускорить внутриутробное развитие.

В Нидерландах погибли 11 младенцев, чьим матерям в рамках исследований была назначена "Виагра", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"В общей сложности 93 женщины получили препарат в рамках исследования, возглавляемого Медицинским центром Амстердамского университета. У 17 детей развились проблемы с легкими, а 11 умерли", - говорится в сообщении.

Испытание было разработано, чтобы проверить, может ли силденафил (лекарство, продаваемое под торговой маркой Viagra) помочь увеличить рост младенцев в утробе матери.

"Мы хотели показать, что это эффективный способ стимулировать рост ребенка. Но произошло обратное. Я в шоке. Последнее, что мы хотели, это нанести вред пациентам. Мы уже уведомили канадских исследователей, которые проводят аналогичное исследование. Они временно прекратили его", - заявил лидер исследования, гинеколог Вессель Ганзеворт.

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Исследование проводилось в 10 больницах Нидерландов и было прекращено лишь на прошлой неделе.
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 Теги: Голландия, эксперимент

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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