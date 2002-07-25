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Раздел: Мир  
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Дочь Трампа уходит из бизнеса

Дочь Трампа уходит из бизнеса Иванка Трамп выбрала политическую карьеру.

Дочь американского президента Иванка Трамп закрывает свой бренд одежды и украшений. Об этом заявили в пресс-службе ее компании 24 июля, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Иванка Трамп сообщила, что решила полностью сосредоточится на работе в Белом доме и не знает, вернется ли когда-нибудь в бизнес. Свое решение она назвала честным по отношению к партнерам бренда и его сотрудникам.

Bloomberg отмечает, что после того, как Дональд Трамп стал президентом, несколько крупных универмагов в США отказались от реализации продукции бренда его дочери.

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Это было сделано на фоне продолжающихся обвинений в адрес Трампа о потенциальном конфликте интересов, так как Иванка стала советником в Белом доме.
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 Теги: Иванка Трамп, бизнес

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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