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Раздел: Мир  
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Беларусь увеличила срок безвизового пребывания

Беларусь увеличила срок безвизового пребыванияИностранцы смогут находиться в стране без визы до 30 суток.

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение продлить срок безвизовых поездок в страну для туристов с 5 до 30 дней. Это касается посетителей страны из 80 стран, в том числе с 39 европейских стран, США, Австралии и Японии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.

Указ вступает в силу через несколько дней после его опубликования. По его словам, эта мера направлена ​​на "содействие дальнейшему развитию туристического сектора" и представление Беларуси как хорошего организатора спортивных мероприятий и фестивалей.

Безвизовый режим распространяется на посетителей, которые пользуются главным аэропортом Минска.

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Безвизовый режим не будут применять к иностранцам, которые прибывают или уезжают из соседней России за отсутствия контроля на общей границе.
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 Теги: Беларусь, безвиз

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Сегодня, 09:29 » Автор: Ирина Шевченко
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