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Раздел: Мир  
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Прорыв дамбы в Лаосе: число жертв увеличилось

Прорыв дамбы в Лаосе: число жертв увеличилосьВ результате погибли 19 человек.

В результате прорыва дамбы на юго-востоке Лаоса погибли 19 человек, более трех тысяч местных жителей нуждаются в помощи.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"Девятнадцать человек были объявлены мертвыми и более 3000 нуждаются в помощи после обрушения дамбы", - говорится в сообщении.

Около 2 850 человек уже получили необходимую помощь.

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Ранее сообщалось, что в результате прорыва дамбы в Лаосе без вести пропали по меньшей мере 100 человек.
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 Теги: Лаос, прорыв дамбы

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Сегодня, 12:42 » Автор: Ирина Шевченко
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