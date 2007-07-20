Раздел: Мир
Венгрия выдвинула громкое обвинение в адрес Еврокомиссии
Венгрия обвинила Еврокомиссию в преследовании.
Венгрия впервые отреагировала на решение Европейской комиссии подать в суд на Будапешт из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Евросоюза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.
Об этом решении комиссия объявила вскоре после того, как венгерский парламент принял так называемый пакет "Стоп Сорос", предусматривающий уголовную ответственность для всех, кто каким-то образом хочет помочь искателям убежища.
В первом комментарии венгерского правительства министр Гёргей Гуляш назвал шаг Брюсселя "неприемлемым".
"Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов - приветствуют", - посетовал министр на пресс-конференции, подчеркнув, что Еврокомиссия не отражает взглядов государств-членов.
Читайте также: Прорыв дамбы в Лаосе: число жертв увеличилось
Премьер Венгрии Виктор Орбан, находясь во вторник в Черногории, заявил, что Будапешт готов помочь балканской стране защитить ее границы от мигрантов.
Венгрия впервые отреагировала на решение Европейской комиссии подать в суд на Будапешт из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Евросоюза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.
Об этом решении комиссия объявила вскоре после того, как венгерский парламент принял так называемый пакет "Стоп Сорос", предусматривающий уголовную ответственность для всех, кто каким-то образом хочет помочь искателям убежища.
В первом комментарии венгерского правительства министр Гёргей Гуляш назвал шаг Брюсселя "неприемлемым".
"Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов - приветствуют", - посетовал министр на пресс-конференции, подчеркнув, что Еврокомиссия не отражает взглядов государств-членов.
Читайте также: Прорыв дамбы в Лаосе: число жертв увеличилось
Премьер Венгрии Виктор Орбан, находясь во вторник в Черногории, заявил, что Будапешт готов помочь балканской стране защитить ее границы от мигрантов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
351
0
Также советуем посмотреть
- В Сети подняли на смех новые автобусы «ДНР»
- Новый хит: реакция кота на фильм ужасов
- Джип в помощь: антилопа нашла оригинальный способ спастись от гепарда
- Ущерб на 24 тысячи долларов: в России кошка устроила погром в Mercedes
- В США малыш родился в ресторане и обеспечил себя бесплатной едой до конца жизни
- В Швеции кот угодил в тюрьму из-за неконтролируемой любви к еде
- Боевики на Донбассе ввели новые запреты на выезд
- Главный мышелов британского МИД попался на серьезном «преступлении»
- Боевики вели огонь на Донбассе из артиллерийских систем и тяжелых минометов
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
Оставьте свой комментарий