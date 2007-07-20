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Раздел: Мир  
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Венгрия выдвинула громкое обвинение в адрес Еврокомиссии

Венгрия выдвинула громкое обвинение в адрес ЕврокомиссииВенгрия обвинила Еврокомиссию в преследовании.

Венгрия впервые отреагировала на решение Европейской комиссии подать в суд на Будапешт из-за несоблюдения европейского законодательства о предоставлении убежища.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила, что подает на Венгрию в Суд ЕС - высший судебный орган Евросоюза. Комиссия утверждает, что миграционное законодательство страны противоречит европейскому.

Об этом решении комиссия объявила вскоре после того, как венгерский парламент принял так называемый пакет "Стоп Сорос", предусматривающий уголовную ответственность для всех, кто каким-то образом хочет помочь искателям убежища.

В первом комментарии венгерского правительства министр Гёргей Гуляш назвал шаг Брюсселя "неприемлемым".

"Мы продолжаем наблюдать за тем, как тех, кто защищает Европу, преследуют, в то время как тех, кто приглашает мигрантов - приветствуют", - посетовал министр на пресс-конференции, подчеркнув, что Еврокомиссия не отражает взглядов государств-членов.

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Премьер Венгрии Виктор Орбан, находясь во вторник в Черногории, заявил, что Будапешт готов помочь балканской стране защитить ее границы от мигрантов.
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 Теги: Венгрия, Еврокомиссия

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Сегодня, 14:30 » Автор: Ирина Шевченко
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