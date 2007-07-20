Раздел: Мир
Кровавые теракты в Сирии: число жертв резко увеличилось
Число погибших возросло до 156 человек.
В результате нескольких терактов на юге Сирии погибли 156 человек. Это самая кровавая атака террористов "Исламского государства" в истории страны.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейда, большая часть которой находится под контролем правительственных сил, а силы ИГИЛ присутствуют только в северо-восточном пустынном районе.
Трое террористов-смертников взорвали взрывчатку в городе Сувейда, еще несколько взрывов произошли в деревнях на север и восток. Позже в городе произошел четвертый взрыв.
По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате терактов погибли 62 гражданских и 94 проправительственных бойца, которые в основном были местными жителями и взяли оружие для защиты своих населенных пунктов.
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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейда, а затем привели в действие взрывные устройства.
В результате нескольких терактов на юге Сирии погибли 156 человек. Это самая кровавая атака террористов "Исламского государства" в истории страны.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.
Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейда, большая часть которой находится под контролем правительственных сил, а силы ИГИЛ присутствуют только в северо-восточном пустынном районе.
Трое террористов-смертников взорвали взрывчатку в городе Сувейда, еще несколько взрывов произошли в деревнях на север и восток. Позже в городе произошел четвертый взрыв.
По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате терактов погибли 62 гражданских и 94 проправительственных бойца, которые в основном были местными жителями и взяли оружие для защиты своих населенных пунктов.
Читайте также: В Беларуси ограничат продажу алкоголя
ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейда, а затем привели в действие взрывные устройства.
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