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Раздел: Мир  
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Кровавые теракты в Сирии: число жертв резко увеличилось

Кровавые теракты в Сирии: число жертв резко увеличилосьЧисло погибших возросло до 156 человек.

В результате нескольких терактов на юге Сирии погибли 156 человек. Это самая кровавая атака террористов "Исламского государства" в истории страны.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ЕП.

Нападения произошли в нескольких районах южной провинции Сувейда, большая часть которой находится под контролем правительственных сил, а силы ИГИЛ присутствуют только в северо-восточном пустынном районе.

Трое террористов-смертников взорвали взрывчатку в городе Сувейда, еще несколько взрывов произошли в деревнях на север и восток. Позже в городе произошел четвертый взрыв.

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате терактов погибли 62 гражданских и 94 проправительственных бойца, которые в основном были местными жителями и взяли оружие для защиты своих населенных пунктов.

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ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракты, заявив, что "солдаты халифата" напали на позиции сирийского правительства и посты безопасности в городе Сувейда, а затем привели в действие взрывные устройства.
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 Теги: Сирия, теракт

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Сегодня, 17:54 » Автор: Ирина Шевченко
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