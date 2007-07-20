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Раздел: Мир  
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ЕС собирается ввести огромные пошлины на товары из США

ЕС собирается ввести огромные пошлины на товары из СШАЭто - ответ на аналогичную политику США.

Европейская комиссия готовится ввести пошлины на импорт американской продукции стоимостью $20 млрд, если Вашингтон введет пошлины на импорт автомобилей из ЕС.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на biz.censor.net.ua.

"Мы надеемся, что до такого не дойдет и мы сможем прийти к решению. Если нет, то Европейская комиссия готовит достаточно длинный перечень многих американских товаров. Их стоимость составит около $20 млрд", - сказала Мальмстрём.

Возможные ответные меры не будут направлены на конкретные штаты США.

"Нет, сейчас речь о более общих товарах, таких как сельскохозяйственная продукция, оборудование, высокотехнологичная продукция и другие товары", - сказала она.

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По словам Мальмстрём, она не считает, что к предложению министра финансов США Стивена Мнучина отказаться от пошлин, торговых барьеров и субсидий стоит относиться серьезно, поскольку у США есть законы и субсидии, защищающие американские отрасли.

"Мы пытались ранее в рамках переговоров о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) заставить США ослабить эти законы. Это было абсолютно бесполезно. Они ни на миллиметр не сдвинулись", - сказала еврокомиссар.
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 Теги: ЕС, США, пошлины

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Сегодня, 20:40 » Автор: Едгар Букмирза
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