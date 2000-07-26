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СМИ: Трамп перенес встречу с Путиным

СМИ: Трамп перенес встречу с ПутинымВстреча Трампа с Путиным может состояться в 2019 году

Дональд Трамп отложил встречу с Владимиром Путиным до 2019 года из-за расследования вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Предложенная Вашингтоном встреча президента США Дональда Трампа и лидера России Владимира Путина состоится в 2019 году. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Associated Press.

Двусторонние переговоры отложены до 2019 года из-за расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна состояться после окончания "российской охоты на ведьм", поэтому мы договорились, что это произойдет после начала следующего года", – заявил Болтон.

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Напомним, встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп проговорили тет-а-тет более двух часов, а также приняли участие в переговорах в расширенном составе. Трамп пригласил Путина приехать в США осенью.
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 Теги: Путин, Трамп

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Сегодня, 00:19 » Автор: Татьяна Ларина
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