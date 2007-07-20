В Лондоне горит жилой дом: идет эвакуация

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В столице Казахстана, в Астане произошло возгорание в медиа-центре. Поступило сообщение, что в левобережной части города горит медиа-центр, дым стоит над концертным залом здания. В медиа-центре располагаются студии и редакции основных государственных средств массовой информации Казахстана, но ни оборудование, ни сами студии,