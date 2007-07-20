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Раздел: Мир  
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В Лондоне горит жилой дом: идет эвакуация

В Лондоне горит жилой дом: идет эвакуацияОколо 100 пожарных были отправлены на ликвидацию происшествия.

В пятиэтажном жилом здании в лондонском Вест Хэмпстеде утром в четверг, 26 июля, начался пожар. Около 50 человек были эвакуированы.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как отметил начальник пожарной станции Клэйнтон Мюррей, по предварительной информации, огонь начался в квартире на четвертом этаже и развился до крыши.

На месте находятся 15 пожарных машин и 100 пожарных. Они помогли двум людям с первого этажа.

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Причина пожара еще не известна.
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 Теги: Лондон, пожар

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Сегодня, 09:08 » Автор: Ирина Шевченко
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