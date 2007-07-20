Раздел: Мир
Израиль нанес авиаудар по Сирии
Власти Израиля пообещали жестко реагировать на любые угрозы безопасности своих граждан.
Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля и были уничтожены израильской авиацией и артиллерией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Обстрел происходил из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль Кунейтра).
В ответ Израиль нанес удар по ракетной установке на территории Сирии в ответ на обстрел с нее. Об этом силы обороны Израиля заявили в Twitter.
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"В ответ на 2 ракеты, запущенные в Израиле из Сирии, Самолет Сил обороны Израиля атаковала ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория вблизи установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", – говорится в сообщении.
Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля и были уничтожены израильской авиацией и артиллерией.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Обстрел происходил из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль Кунейтра).
В ответ Израиль нанес удар по ракетной установке на территории Сирии в ответ на обстрел с нее. Об этом силы обороны Израиля заявили в Twitter.
Читайте также: У посольства США в Пекине прогремел мощный взрыв
"В ответ на 2 ракеты, запущенные в Израиле из Сирии, Самолет Сил обороны Израиля атаковала ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория вблизи установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", – говорится в сообщении.
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