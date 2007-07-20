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Раздел: Мир  
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Израиль нанес авиаудар по Сирии

Израиль нанес авиаудар по СирииВласти Израиля пообещали жестко реагировать на любые угрозы безопасности своих граждан.

Боевики ИГ обстреляли территорию Израиля и были уничтожены израильской авиацией и артиллерией.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Обстрел происходил из района населенных пунктов Нафа и Шаджара (провинция Эль Кунейтра).

В ответ Израиль нанес удар по ракетной установке на территории Сирии в ответ на обстрел с нее. Об этом силы обороны Израиля заявили в Twitter.

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"В ответ на 2 ракеты, запущенные в Израиле из Сирии, Самолет Сил обороны Израиля атаковала ракетную установку, использованную для нанесения удара. Территория вблизи установки была подвергнута артиллерийскому обстрелу", – говорится в сообщении.
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 Теги: Израиль, ИГИЛ

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Сегодня, 11:12 » Автор: Ирина Шевченко
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