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Раздел: Мир  
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Разрушительный оползень в Непале унес жизни восьми человек

Разрушительный оползень в Непале унес жизни восьми человекЕще 12 человек пострадали.

На севере Непала 8 человек погибли и 12 пострадали в результате схода оползня в районе Расува.

Один человек объявлен пропавшим без вести, сообщает Хрониа.инфо со ссылкой на Лига.

Оползни в регионе вызваны затянувшимися проливными дождями. Под оползнем оказались несколько жилых построек, гостиница и автомобили.

На месте происшествия работают спасатели и военнослужащие. Медики оказали помощь пострадавшим и доставили их в больницу. Семь человек получили незначительные травмы и уже вернулись домой. Остальные находятся в тяжелом состоянии.

Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести. Доступ в Расуву осложнен плохими погодными условиями и сходом новых оползней на дороги. Из-за затянувшихся проливных дождей в регионе временно отсутствует телефонная связь и электроэнергия.

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Правоохранители направят в регион спасателей для ликвидации последствий.
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 Теги: оползень, погибшие

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Сегодня, 17:35 » Автор: Ирина Шевченко
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