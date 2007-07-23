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Раздел: Мир  
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В Румынии эвакуировали аэропорт из-за неизвестного отравляющего вещества

В Румынии эвакуировали аэропорт из-за неизвестного отравляющего веществаВсех экстренно эвакуировали.

В аэропорту румынского города Сибиу обнаружено отравляющее вещество, пассажиры и провожающие были эвакуированы, сообщают румынские СМИ.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

"Было обнаружено вещество, которое вызывало раздражение, давление в дыхательных путях и глазах", — сообщает телеканал DIGI24.

Уточняется, что совместно с учреждениями, участвующими в управлении такими ситуациями, в аэропорте города Сибиу было решено принять меры по эвакуации.

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"В общей сложности около 400 человек. Ни один человек не нуждается в медицинской помощи".
В аэропорту объяснили, что спрей был обнаружен транспортной полицией.

"После определения вещества, работа аэропорта будет возобновлена".

Отметим, что официальные лица аэропорта Сибиу заявили, что на данный момент отмененных рейсов нет, но они будут отложены.
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 Теги: Румыния, аэропорт, вещество

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Сегодня, 21:01 » Автор: Едгар Букмирза
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