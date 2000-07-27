Раздел: Мир
В Северной Корее заявили об угрозе голода
Жители КНДР и так страдают от голода.
Власти Северной Кореи предупредили население об угрозе голода и призвали население «потуже затянуть пояса». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Как пишет издание Neue Zürcher Zeitung, более 10 млн. жителей КНДР страдают от хронического недоедания из-за дефицита продуктов. Санкции в отношении страны со стороны США и ООН затрудняют поставки импортного продовольствия в страну.
По данным издания, северокорейская пресса пишет, что население должно готовиться к ограничениям и напоминает о «трудном походе» 1990-х годов – массовом голоде, который унес жизни порядка 2,5 млн. северных корейцев.
Сообщается также, что каждый пятый северокорейский ребенок страдает от недоедания. Международный чрезвычайный детский фонд ООН опасается, что от голода наиболее серьезно могут пострадать 60 тыс. детей.
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При этом лишь 15–20% территории страны пригодно для сельского хозяйства, еще больше усугубляет положение плохая погода.
Кроме того, благотворительные организации сообщают о проблемах с доставкой важной медицинской аппаратуры, лекарств и продуктов питания в Северную Корею.
«Из-за сбоев в работе банков санкции имеют серьезные последствия для наших операций», – заявили представители Всемирной продовольственной программы.
По информации издания, благотворительные программы ООН и частных организаций страдают от нехватки финансирования из-за того, что помощь КНДР «политически непривлекательна».
Власти Северной Кореи предупредили население об угрозе голода и призвали население «потуже затянуть пояса». Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Как пишет издание Neue Zürcher Zeitung, более 10 млн. жителей КНДР страдают от хронического недоедания из-за дефицита продуктов. Санкции в отношении страны со стороны США и ООН затрудняют поставки импортного продовольствия в страну.
По данным издания, северокорейская пресса пишет, что население должно готовиться к ограничениям и напоминает о «трудном походе» 1990-х годов – массовом голоде, который унес жизни порядка 2,5 млн. северных корейцев.
Сообщается также, что каждый пятый северокорейский ребенок страдает от недоедания. Международный чрезвычайный детский фонд ООН опасается, что от голода наиболее серьезно могут пострадать 60 тыс. детей.
Читайте также: В Северной Корее сообщили о максимальной угрозе ядерной войны
При этом лишь 15–20% территории страны пригодно для сельского хозяйства, еще больше усугубляет положение плохая погода.
Кроме того, благотворительные организации сообщают о проблемах с доставкой важной медицинской аппаратуры, лекарств и продуктов питания в Северную Корею.
«Из-за сбоев в работе банков санкции имеют серьезные последствия для наших операций», – заявили представители Всемирной продовольственной программы.
По информации издания, благотворительные программы ООН и частных организаций страдают от нехватки финансирования из-за того, что помощь КНДР «политически непривлекательна».
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