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Раздел: Мир  
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В Японии умерла самая пожилая жительница планеты

В Японии умерла самая пожилая жительница планетыТийо Мияко умерла 22 июля в возрасте 117 лет.

В Японии 22 июля в возрасте 117 лет и 81 день умерла самый старый человек на Земле Тийо Мияко, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что она умерла в городе Йокогама. В книге рекордов Гиннеса официально подтвердили, что Мияко была как старейшей женщиной на планете, так и самым старым человеком.

Тийо родилась в японском городке Вакаяма 2 мая 1901 года. По словам ее семьи, она была очень коммуникабельной и увлекалась каллиграфией.

Книга рекордов Гиннеса имеет три номинации по возрасту – самый старый мужчина, старейшая женщина и старейший человек на планете. Самым старым мужчиной в мире сейчас является тоже японец Масазо Нонака, которому на днях исполнилось 113 лет. Возраст самой старой женщины теперь после смерти Мияко сотрудникам книги рекордов придется подтверждать.

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Абсолютный рекорд возраста принадлежит француженке Жан Луи Калмен. Она прожила 122 года с 1875 до 1997 года.
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 Теги: Япония, долгожительница

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Сегодня, 00:41 » Автор: Татьяна Ларина
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