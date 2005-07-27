Раздел: Мир
Макрон выступил против большого торгового соглашения между США и ЕС
Президент Франции Эмманюэь Макрон выступил против переговоров о торговом соглашении между ЕС и США.
Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.
По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах".
"Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен.
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По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны
Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.
По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах".
"Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.
Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен.
Читайте также: Макрон выступил с резким заявлением против Ирана
По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны
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