Макрон выступил против большого торгового соглашения между США и ЕС

Президент Франции Эмманюэь Макрон выступил против переговоров о торговом соглашении между ЕС и США.



Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте, пишет



Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.



По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах".



"Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.



Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен.



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По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах"."Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен.По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны



