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Раздел: Мир  
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Макрон выступил против большого торгового соглашения между США и ЕС

Макрон выступил против большого торгового соглашения между США и ЕСПрезидент Франции Эмманюэь Макрон выступил против переговоров о торговом соглашении между ЕС и США.

Эммануэль Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Слова французского лидера приводит телеканал Euronews.

По словам Макрона, страны ЕС и Франция в частности никогда не хотели торговой войны с США. По его мнению, любой диалог должен основываться на сбалансированных отношениях, но не "угрозах".

"Я не поддерживаю начало большого торгового диалога, поскольку это не позволяет контекст", — сказал Макрон.

Он подчеркнул, что в торговом соглашении должно обсуждаться сельское хозяйство, так как ни один европейский стандарт в области окружающей среды и здоровья не должен быть нарушен.

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По словам Макрона, власти ЕС не могут предлагать своим промышленникам и работникам сельского хозяйства "ориентироваться на новую производственную модель", которая "уважает" окружающую среду, но при этом заключать соглашения со странами, для которых данные условия не важны
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 Теги: Макрон, торговое соглашение

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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