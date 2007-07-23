Раздел: Мир
ООН бьет тревогу из-за нехватки денег
Организация планирует перейти в режим экономии.
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш направил письмо странам-членам относительно затруднительного финансового положения ООН из-за того, что они не уплатили взносов.
Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Это обусловлено, прежде всего, задержкой взносов государств-членов в регулярный бюджет, этот новый дефицит денежных средств отличается от тех, которые мы имели раньше. Наш бюджет никогда не был таким низким в начале календарного года, и есть также большая тенденция: мы скоро исчерпаем денежные средства и достигнем критической черты", - говорится в письме генсека ООН.
Отмечается, что на конец июня сумма выплат странами-членами составила почти 1,5 миллиарда долларов, тогда как в это же время прошлого года она составляла 1,7 миллиарда.
В этом месяце свои взносы погасили Ирак, Молдова, Япония, Литва и Мексика.
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Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации теперь разработают планы по сокращению расходов, не связанных с персоналом.
Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш направил письмо странам-членам относительно затруднительного финансового положения ООН из-за того, что они не уплатили взносов.
Об этом сообщает пресс-служба ООН, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Это обусловлено, прежде всего, задержкой взносов государств-членов в регулярный бюджет, этот новый дефицит денежных средств отличается от тех, которые мы имели раньше. Наш бюджет никогда не был таким низким в начале календарного года, и есть также большая тенденция: мы скоро исчерпаем денежные средства и достигнем критической черты", - говорится в письме генсека ООН.
Отмечается, что на конец июня сумма выплат странами-членами составила почти 1,5 миллиарда долларов, тогда как в это же время прошлого года она составляла 1,7 миллиарда.
В этом месяце свои взносы погасили Ирак, Молдова, Япония, Литва и Мексика.
Читайте также: В Москве умер известный российский режиссер
Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации теперь разработают планы по сокращению расходов, не связанных с персоналом.
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