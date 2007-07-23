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Раздел: Мир  
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Масштабный пожар в США: есть жертвы

Масштабный пожар в США: есть жертвыПогиб один человек, еще трое пострадали.

При тушении лесного пожара в Северной Каролине (США) погиб один человек, еще трое пострадали.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что при тушении лесного пожара погиб оператор бульдозера, который пытался сдержать распространение огня. По словам пресс-секретаря местной пожарной службы Скотта Маклина, бульдозер специально нанимали для участия в ликвидации пожара. Он также отметил, что тело погибшего было обнаружено вчера вечером.

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Также сообщается, что как минимум трое пожарных пострадали. Маклин подчеркнул, что лесной пожар в Северной Каролине "уничтожает все на своем пути".
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 Теги: пожар, США

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Сегодня, 12:14 » Автор: Ирина Шевченко
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