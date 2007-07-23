» » Наводнения в Китае унесло десятки жизней
Раздел: Мир  
0

Наводнения в Китае унесло десятки жизней

Наводнения в Китае унесло десятки жизнейСогласно официальным данным, в стране более 2,18 млн га сельхозугодий были затоплены, 30 тыс. построек разрушены.

В Китае 86 человек погибли и 13 пропали без вести в результате наводнений в нынешний паводковый сезон. Об этом сообщил в пятницу Чжан Цзятуань, официальный представитель Главного государственного штаба по борьбе с наводнениями и засухой Китая, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

От наводнений пострадали около 23 млн человек в 28 провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах, отметил он на пресс-конференции.

Согласно официальным данным, в стране более 2,18 млн га сельхозугодий были затоплены, 30 тыс. построек разрушены.

Напомним, десятый по счету в этом году тайфун "Ампил" в 12:30 по местному времени в воскресенье обрушился на восток острова Чунмин китайского мегаполиса Шанхай.

Читайте также: Наводнение в Перу унесло жизни более ста человек

В результате проливных дождей на северо-западе Китая 12 человек погибли, еще 39 получили травмы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, наводнение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:58 » Автор: Татьяна Ларина
     200
     0

Похожие новости по теме

В Китае от непогоды пострадало более 750 тысяч человек В Китае от непогоды пострадало более 750 тысяч человек

Обрушилось более 1,1 тыс. построек, пострадали посевы на площади 43,16 тыс. га

Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 24 человек Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 24 человек

16 человек получили травмы, еще двое пропали без вести

Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 11 человек Во Вьетнаме в результате наводнения погибли 11 человек

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, в четырех центральных провинциях Вьетнама погибли 11 человек, тысячи покинули свои дома.

Жуткое наводнение в Китае убило более ста человек Жуткое наводнение в Китае убило более ста человек

Суровая природа продолжает терроризировать китайцев уже неделю.

Китай Китай "тонет": от проливных дождей уже пострадали около 400 тыс. человек

Стихией были разрушены дома, мосты, дамбы и дороги, затоплены сельхозугодья.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх