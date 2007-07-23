Раздел: Мир
Черногория предлагает гражданство в обмен на инвестиции
Черногория рассчитывает привлечь в экономику 4,8 млрд. долл. США.
Черногория, которая недавно стала новым членом НАТО, с октября месяца предложит две тысячи паспортов с гражданством Черногории тем, кто инвестирует в экономику страны от 250 тысяч до 400 тысяч евро. Также для получения гражданства предлагается уплатить 100 тысяч евро правительственного сбора за заявление, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Программа гражданства рассчитана на три года. В течение этого времени бывшее югославское государство планирует привлечь инвестиций в экономику на 4,8 млрд. долл. США.
Ожидается, что участники программы получат статус постоянного резидента страны в течение месяца после подачи заявления, а через 6 месяцев – гражданство страны. Паспорт Черногории позволяет посещать без визы 123 страны мира, включая страны Шенгенской зоны, Россию, Украину, Турцию и ОАЭ.
Читайте также: Черногория получила официальное приглашение о вступлении в НАТО
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проверят всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости. Польские паспорта за девять лет получили 15 тысяч украинцев. Более 85 тысяч украинцев получили российский паспорт в 2017 году.
Черногория, которая недавно стала новым членом НАТО, с октября месяца предложит две тысячи паспортов с гражданством Черногории тем, кто инвестирует в экономику страны от 250 тысяч до 400 тысяч евро. Также для получения гражданства предлагается уплатить 100 тысяч евро правительственного сбора за заявление, передает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.UA
Программа гражданства рассчитана на три года. В течение этого времени бывшее югославское государство планирует привлечь инвестиций в экономику на 4,8 млрд. долл. США.
Ожидается, что участники программы получат статус постоянного резидента страны в течение месяца после подачи заявления, а через 6 месяцев – гражданство страны. Паспорт Черногории позволяет посещать без визы 123 страны мира, включая страны Шенгенской зоны, Россию, Украину, Турцию и ОАЭ.
Читайте также: Черногория получила официальное приглашение о вступлении в НАТО
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проверят всех лиц, получивших украинское гражданство за годы независимости. Польские паспорта за девять лет получили 15 тысяч украинцев. Более 85 тысяч украинцев получили российский паспорт в 2017 году.
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