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Раздел: Мир  
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В Армении арестовали бывшего президента

В Армении арестовали бывшего президента Длительность ареста составит как минимум два месяца.

Суд первой инстанции в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте экс-резидента Армении Роберта Кочаряна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Кочарян арстован на два месяца, заявил адвокат экс-президента Арам Орбелян. Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году.

Тогда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна.

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Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.
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 Теги: Армения, президент, арест

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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