Раздел: Мир
В Армении арестовали бывшего президента
Длительность ареста составит как минимум два месяца.
Суд первой инстанции в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте экс-резидента Армении Роберта Кочаряна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Кочарян арстован на два месяца, заявил адвокат экс-президента Арам Орбелян. Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году.
Тогда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна.
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Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.
Суд первой инстанции в Ереване удовлетворил ходатайство об аресте экс-резидента Армении Роберта Кочаряна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Кочарян арстован на два месяца, заявил адвокат экс-президента Арам Орбелян. Кочарян руководил страной в 1998-2008 гг. Он, экс-министр обороны Армении Микаэл Арутюнян и действующий генсек ОДКБ Юрий Хачатуров обвиняются в насильственном свержении госстроя в 2008 году.
Тогда президентские выборы, в которых, по официальным данным, выиграл экс-премьер Армении Серж Саргсян, закончились массовыми протестами оппозиции под руководством первого президента страны левона Тер-Петросяна.
Читайте также: В Мьянме из-за сильных дождей тысячи людей эвакуированы
Протесты закончились разгоном демонстрации, в ходе которого было убито 10 человек. Убийцы до сих пор не найдены.
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