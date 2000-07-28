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Раздел: Мир  
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Драка пилотов привела к серьезным последствиям на борту самолета

Драка пилотов привела к серьезным последствиям на борту самолета В результате стычки во время полета была повреждена кабина.

Двое пилотов пассажирского самолета авиакомпании Iraqi Airways подрались во время полета на высоте более 11 000 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что во время драки была повреждена кабина пилотов. В это время самолет находился на высоте 37 000 футов (почти 11,3 километра - ред.) со 157 пассажирами на борту.

Разнять пилотов удалось службе безопасности.

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По возвращении в Ирак местное Министерство транспорта начало расследование по данному факту и отстранило обоих мужчин от полетов.
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 Теги: пилоты, драка

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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