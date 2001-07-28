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Раздел: Мир  
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Аномальная жара установила рекорд в Европе

Аномальная жара установила рекорд в Европе Жители Бельгии ещё не сталкивались с такими температурами.

В Восточной Фландрии зафиксировали температурный рекорд, столбик термометра перевалил за +38°С, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

По данным издания, город Зелзате стал самым жарким местом в Бельгии в этом году.

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Как отмечается, средние температуры для июля в Бельгии варьируются от +18 до +23°С.
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 Теги: Бельгия, температура, рекорд

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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