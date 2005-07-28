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Раздел: Мир  
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Глава Еврокомиссии прокомментировал поцелуй с Трампом

Глава Еврокомиссии прокомментировал поцелуй с Трампом Жан-Клод Юнкер признался, что он не ждал такого развития событий.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не был готов к тому, что президент США Дональд Трамп поцелует его в качестве приветствия на переговорах в Вашингтоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

"Это (поцелуй с Трампом - ред) было для меня сюрпризом. Инициатива исходила не от меня, что противоречит моему обычному поведению", - сказал глава Еврокомиссии.

"Я не знал, что в Овальном кабинете находился еще один фотограф. Атмосфера момента была передана хорошо. Но именно Трамп опубликовал эту фотографию, а не я", - подчеркнул он.

Ранее Трамп распространил в твиттере снимок со встречи с Юнкером, где они в качестве приветствия целуют друг друга в щеку.

"Очевидно, что Евросоюз, представленный Юнкером, и США, представленные мной, любят друг друга!", - говорится в сообщении американского лидера.

Напомним, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали постепенно снижать напряжение в двусторонней торговле и договорились пошагово отменять пошлины.

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К такой договоренности пришли президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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 Теги: Юнкер, Трамп, поцелуй

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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