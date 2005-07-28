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Глава Еврокомиссии прокомментировал поцелуй с Трампом
Жан-Клод Юнкер признался, что он не ждал такого развития событий.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не был готов к тому, что президент США Дональд Трамп поцелует его в качестве приветствия на переговорах в Вашингтоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Это (поцелуй с Трампом - ред) было для меня сюрпризом. Инициатива исходила не от меня, что противоречит моему обычному поведению", - сказал глава Еврокомиссии.
"Я не знал, что в Овальном кабинете находился еще один фотограф. Атмосфера момента была передана хорошо. Но именно Трамп опубликовал эту фотографию, а не я", - подчеркнул он.
Ранее Трамп распространил в твиттере снимок со встречи с Юнкером, где они в качестве приветствия целуют друг друга в щеку.
"Очевидно, что Евросоюз, представленный Юнкером, и США, представленные мной, любят друг друга!", - говорится в сообщении американского лидера.
Напомним, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали постепенно снижать напряжение в двусторонней торговле и договорились пошагово отменять пошлины.
Читайте также: Аномальная жара установила рекорд в Европе
К такой договоренности пришли президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что не был готов к тому, что президент США Дональд Трамп поцелует его в качестве приветствия на переговорах в Вашингтоне, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
"Это (поцелуй с Трампом - ред) было для меня сюрпризом. Инициатива исходила не от меня, что противоречит моему обычному поведению", - сказал глава Еврокомиссии.
"Я не знал, что в Овальном кабинете находился еще один фотограф. Атмосфера момента была передана хорошо. Но именно Трамп опубликовал эту фотографию, а не я", - подчеркнул он.
Ранее Трамп распространил в твиттере снимок со встречи с Юнкером, где они в качестве приветствия целуют друг друга в щеку.
"Очевидно, что Евросоюз, представленный Юнкером, и США, представленные мной, любят друг друга!", - говорится в сообщении американского лидера.
Напомним, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали постепенно снижать напряжение в двусторонней торговле и договорились пошагово отменять пошлины.
Читайте также: Аномальная жара установила рекорд в Европе
К такой договоренности пришли президент США Дональд Трамп и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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