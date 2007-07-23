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Раздел: Мир  
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В Техасе произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшие

В Техасе произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшиеВ городе Робстаун (штат Техас), произошла стрельба в доме престарелых, полиция по прибытию обнаружила три трупа.

Погибшими оказалась женщина и два мужчины, жертв пока не опознали - рассказал шеф местной полиции Эрасмо Флорес, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.

В полицейский участок позвонили и сообщили о стрельбе в доме престарелых.

Полиция по прибытию обнаружила три трупа, о причинах гибели людей информации нет.

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Неизвестно, поймали ли убийцу и каковы были его мотивы.
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 Теги: США, Техас, стрельба, жертвы

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Сегодня, 11:08 » Автор: Алена Шимко
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