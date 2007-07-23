В Техасе произошла стрельба в доме престарелых, есть погибшие

В городе Робстаун (штат Техас), произошла стрельба в доме престарелых, полиция по прибытию обнаружила три трупа.



Погибшими оказалась женщина и два мужчины, жертв пока не опознали - рассказал шеф местной полиции Эрасмо Флорес, передает



В полицейский участок позвонили и сообщили о стрельбе в доме престарелых.



Полиция по прибытию обнаружила три трупа, о причинах гибели людей информации нет.



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Неизвестно, поймали ли убийцу и каковы были его мотивы. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Погибшими оказалась женщина и два мужчины, жертв пока не опознали - рассказал шеф местной полиции Эрасмо Флорес, передает Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА В полицейский участок позвонили и сообщили о стрельбе в доме престарелых.Полиция по прибытию обнаружила три трупа, о причинах гибели людей информации нет.Неизвестно, поймали ли убийцу и каковы были его мотивы.



