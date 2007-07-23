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Раздел: Мир  
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Аэропорт Мюнхена частично закрыли из-за подозрительного мужчины

Аэропорт Мюнхена частично закрыли из-за подозрительного мужчиныАэропорт частично закрыли и приостановили регистрацию пассажиров в одном из терминалов.

В Германии один из терминалов аэропорта Мюнхена закрыли после проникновения неизвестного в зону безопасности. Об этом сообщает полиция Баварии в Twitter, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Сообщается, что регистрация пассажиров в терминале 2 аэропорта Мюнхена приостановлена после того, как неизвестный проник в зону безопасности. В связи с этим некоторые рейсы задерживаются.

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Полиция продолжает поиски неизвестного.
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 Теги: Мюнхен, аэропорт

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Сегодня, 14:13 » Автор: Алена Шимко
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