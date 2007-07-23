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Раздел: Мир  
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В Египте приговорили к смерти 75 человек

В Египте приговорили к смерти 75 человекУголовный суд в Каире в субботу, 28 июля, принял решение приговорить к смертной казни 75 человек.

Об этом пишет DW, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua.

Известно, что среди приговоренных есть и лидеры запрещенного ныне в стране движения "Братья-мусульмане", а также сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.

Дело касается 739 человек, которые обвиняются в убийствах и противозаконных акциях протеста.

Следует отметить, что решение суда является предварительным, поэтому должно быть утверждено религиозной властью страны.

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Окончательные вердикты вынесут 8 сентября этого года.
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 Теги: Египет, смертная казнь

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Сегодня, 17:03 » Автор: Алена Шимко
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