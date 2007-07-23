В Египте приговорили к смерти 75 человек

Уголовный суд в Каире в субботу, 28 июля, принял решение приговорить к смертной казни 75 человек.



Об этом пишет DW, передает



Известно, что среди приговоренных есть и лидеры запрещенного ныне в стране движения "Братья-мусульмане", а также сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.



Дело касается 739 человек, которые обвиняются в убийствах и противозаконных акциях протеста.



Следует отметить, что решение суда является предварительным, поэтому должно быть утверждено религиозной властью страны.



Читайте также: В Египте за убийство одного человека решили казнить 30 человек



Окончательные вердикты вынесут 8 сентября этого года. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Об этом пишет DW, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.ua Известно, что среди приговоренных есть и лидеры запрещенного ныне в стране движения "Братья-мусульмане", а также сторонники бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси.Дело касается 739 человек, которые обвиняются в убийствах и противозаконных акциях протеста.Следует отметить, что решение суда является предварительным, поэтому должно быть утверждено религиозной властью страны.Окончательные вердикты вынесут 8 сентября этого года.



