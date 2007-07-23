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Раздел: Мир  
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В Греции назвали причину пожаров

В Греции назвали причину пожаровИз-за лесных пожаров в Греции погибло по меньшей мере 88 человек.

Греческая пожарная служба после проведенного исследования опровергла предположение властей, что причиной пожаров является поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за халатности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Как отмечается, вероятно, пожар начался из-за определенного местного жителя, который зажег костер. По информации источников издания, властям известно имя человека, из-за халатности которого произошли масштабные пожары в стране.

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Ранее заместитель председателя греческого МВД Никос Тоскас заявил, что причиной пожаров в Греции могут быть поджоги. С его слов, на основании снимков со спутника можно сделать вывод, что сразу несколько пожаров возникли в течение небольшого промежутка времени вдоль одной дороги на западе от столицы страны.
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 Теги: Греция, пожар, причина

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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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