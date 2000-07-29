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Раздел: Мир  
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Во Франции потерпел крушение самолет

Во Франции потерпел крушение самолетПроводится расследование.

В субботу, 28 июля, во Франции потерпел крушение небольшой пассажирский самолет, в результате чего погибли 68-летний пилот и один из пассажиров, пишет Хроника.инфо со ссылкой на mignews.com.ua.

Стоит отметить, что авария случилась вблизи аэродрома в коммуне Бельваль.

По данным источника, сразу после взлета пилот заметил проблемы с двигателем. Он попытался развернуть самолет и посадить его, но зацепил верхушку дерева.

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Остальные двое пассажиров травмированы.
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 Теги: Франция, крушение самолет

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Вчера, 23:10 » Автор: Едгар Букмирза
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