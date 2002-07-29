Раздел: Мир
В Швеции произвели бомбардировку леса для тушения пожара
На горящие деревья сбрасывали авиабомбы.
В Швеции лесные пожары, которые полыхают уже две недели, добрались до заброшенного военного гарнизона, где остались склады боеприпасов. Власти приняли решение тушить их с помощью авиационных бомб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Объясняется, что перепад давления, который возникает при взрыве, сдувает пламя с горящего леса. Также взрывчатку используют при тушении пожаров на нефтяных вышках.
ВВС Швеции отправило на борьбу с пламенем в труднодоступные для пожарных места истребители-бомбардировщики Gripen, вооруженные GBU-76, бомбами с лазерным наведением. Самолеты сбросили бомбы с высоты в 3000 метров. Снаряды попали точно в цель, и взрыв потушил пламя на территории диаметром в 92 метра от места падения бомбы.
Отмечается, что за последние две недели в Швеции сгорело 25 тысяч гектаров лесных массивов. Власти заявили, что на границе Северного полярного круга температура поднялась выше 27ºС.
Напомним, в Греции в июле 2018 года уже несколько дней бушуют лесные пожары. По последним данным, в огне уже погибли не менее 20 человек, и правительство этой страны официально запросило международной помощи.
Читайте также: В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации
Чиновники говорят, что продолжается поисково-спасательная операция в отношении 10 туристов, которые сбежали от огня на лодке. "Мы делаем все возможное, чтобы контролировать стихию", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас. Он прервал официальный визит в Боснию, чтобы лично координировать ситуацию, которую пожарные назвали "чрезвычайно трудной".
В Швеции лесные пожары, которые полыхают уже две недели, добрались до заброшенного военного гарнизона, где остались склады боеприпасов. Власти приняли решение тушить их с помощью авиационных бомб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Объясняется, что перепад давления, который возникает при взрыве, сдувает пламя с горящего леса. Также взрывчатку используют при тушении пожаров на нефтяных вышках.
ВВС Швеции отправило на борьбу с пламенем в труднодоступные для пожарных места истребители-бомбардировщики Gripen, вооруженные GBU-76, бомбами с лазерным наведением. Самолеты сбросили бомбы с высоты в 3000 метров. Снаряды попали точно в цель, и взрыв потушил пламя на территории диаметром в 92 метра от места падения бомбы.
Отмечается, что за последние две недели в Швеции сгорело 25 тысяч гектаров лесных массивов. Власти заявили, что на границе Северного полярного круга температура поднялась выше 27ºС.
Напомним, в Греции в июле 2018 года уже несколько дней бушуют лесные пожары. По последним данным, в огне уже погибли не менее 20 человек, и правительство этой страны официально запросило международной помощи.
Читайте также: В Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации
Чиновники говорят, что продолжается поисково-спасательная операция в отношении 10 туристов, которые сбежали от огня на лодке. "Мы делаем все возможное, чтобы контролировать стихию", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас. Он прервал официальный визит в Боснию, чтобы лично координировать ситуацию, которую пожарные назвали "чрезвычайно трудной".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
147
0
Также советуем посмотреть
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
Оставьте свой комментарий