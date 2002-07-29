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Раздел: Мир  
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В Швеции произвели бомбардировку леса для тушения пожара

В Швеции произвели бомбардировку леса для тушения пожара На горящие деревья сбрасывали авиабомбы.

В Швеции лесные пожары, которые полыхают уже две недели, добрались до заброшенного военного гарнизона, где остались склады боеприпасов. Власти приняли решение тушить их с помощью авиационных бомб, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Объясняется, что перепад давления, который возникает при взрыве, сдувает пламя с горящего леса. Также взрывчатку используют при тушении пожаров на нефтяных вышках.

ВВС Швеции отправило на борьбу с пламенем в труднодоступные для пожарных места истребители-бомбардировщики Gripen, вооруженные GBU-76, бомбами с лазерным наведением. Самолеты сбросили бомбы с высоты в 3000 метров. Снаряды попали точно в цель, и взрыв потушил пламя на территории диаметром в 92 метра от места падения бомбы.

Отмечается, что за последние две недели в Швеции сгорело 25 тысяч гектаров лесных массивов. Власти заявили, что на границе Северного полярного круга температура поднялась выше 27ºС.

Напомним, в Греции в июле 2018 года уже несколько дней бушуют лесные пожары. По последним данным, в огне уже погибли не менее 20 человек, и правительство этой страны официально запросило международной помощи.

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Чиновники говорят, что продолжается поисково-спасательная операция в отношении 10 туристов, которые сбежали от огня на лодке. "Мы делаем все возможное, чтобы контролировать стихию", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас. Он прервал официальный визит в Боснию, чтобы лично координировать ситуацию, которую пожарные назвали "чрезвычайно трудной".

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 Теги: Швеция, пожар, лес

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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