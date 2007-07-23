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Раздел: Мир  
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Евросоюз ужесточил правила медицинской проверки пилотов

Евросоюз ужесточил правила медицинской проверки пилотов Новые регуляции также коснутся бортпроводников.

ЕС ужесточил правила предполетного медицинского освидетельствования пилотов, установив обязательные психологические проверки и тесты на алкоголь, как для летного состава стран сообщества, так и иностранных пилотов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

«Европейский союз принял новые правила безопасности, ужесточив правила психической пригодности для пилотов и бортпроводников», — говорится в сообщении ЕК

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«Новые правила последовали из уроков, извлеченных после крушения рейса 9525 Germanwings в 2015 году».
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 Теги: Евросоюз, пилоты

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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