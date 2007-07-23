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Раздел: Мир  
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В Индонезии зафиксировано мощное землетрясение

В Индонезии зафиксировано мощное землетрясениеПогибли минимум десять человек

В популярном индонезийском туристическом острове Ломбок, неподалеку Бали, произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Отмечается, что эпицентр стихии находился на глубине 7,5 км. Сильные подземный импульс сопровождался двумя последовательными толчками и более 60 "содроганиями", которые буквально заставили местных жителей бежать в панике.

"Толчки были очень сильные, электричество внезапно оборвалось", - рассказывает очевидец.

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Как сообщили местное агентство по стихийным бедствиям, точное количество жертв на данным момент сложно назвать, но оно будет расти.
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 Теги: Индонезия, Землетрясение

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Сегодня, 10:20 » Автор: Татьяна Ларина
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