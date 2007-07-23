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Раздел: Мир  
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В Швейцарии самолет протаранил гору, есть погибшие

В Швейцарии самолет протаранил гору, есть погибшиеСейчас правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента и устанавливают лица погибших.

В Швейцарии в результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горы в Альпах погибло четверо человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

В результате столкновения легкомоторного самолета с вершиной горного ледника в Швейцарских Альпах погибли четыре человека", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, в районе Дунан Пас на юге страны был выявлен самолет французской компании "Робин", который вылетел из аэропорта Сиона для частного полета. Спасатели нашли на месте аварии тела пилота и трех пассажиров.

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Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства инцидента и устанавливают лица погибших.
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 Теги: Швейцария, самолет

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Сегодня, 12:04 » Автор: Татьяна Ларина
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