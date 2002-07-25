Раздел: Мир
Впервые в истории в кругосветной регате победила женщина
Тысячи людей встречали победителей на пристани в Ливерпуле.
53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, победившей в кругосветной парусной регате продолжительностью почти год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Гендерсон.
Тысячи людей встречали победителей на пристани в Ливерпуле.
"Я очень не люблю, когда начинают этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так изданию Telegraph.
Почти год назад 12 яхт отправились из Ливерпуля в кругосветное путешествие: участники должны были преодолеть путь в более 64 тыс. километров.
По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race, в соревнованиях принимают участие команды любителей, однако управлять яхтой должен профессиональный шкипер.
В гонке приняли участие 700 моряков-любителей из разных стран. Почти половина из них не имели вообще никакого опыта управления яхтой и морских походов под парусом.
Венди Так и Никки Гендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.
Читайте также: Жителя Великобритании смыло волной в море во время кругосветки
Впервые регата Clipper Round the World Yacht Race прошла в 1996 году. С тех пор соревнования проводились каждые два-четыре года.
53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, победившей в кругосветной парусной регате продолжительностью почти год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Гендерсон.
Тысячи людей встречали победителей на пристани в Ливерпуле.
"Я очень не люблю, когда начинают этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но горжусь тем, что мы сделали", - сказала Венди Так изданию Telegraph.
Почти год назад 12 яхт отправились из Ливерпуля в кругосветное путешествие: участники должны были преодолеть путь в более 64 тыс. километров.
По правилам регаты Clipper Round the World Yacht Race, в соревнованиях принимают участие команды любителей, однако управлять яхтой должен профессиональный шкипер.
В гонке приняли участие 700 моряков-любителей из разных стран. Почти половина из них не имели вообще никакого опыта управления яхтой и морских походов под парусом.
Венди Так и Никки Гендерсон в своих командах были профессиональными шкиперами.
Читайте также: Жителя Великобритании смыло волной в море во время кругосветки
Впервые регата Clipper Round the World Yacht Race прошла в 1996 году. С тех пор соревнования проводились каждые два-четыре года.
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