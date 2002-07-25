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Раздел: Мир  
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Трамп угрожает заблокировать работу правительства

Трамп угрожает заблокировать работу правительства Президент США заявил, что некоторые мигранты используют детей для «зловещих целей».

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности закрыть правительство собственной страны из-за миграционного законодательства.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на slovoidilo.ua.

«Я готов приостановить работу правительства, в случае если демократы не проголосуют за безопасность на границах, включая строительство стены!» — написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, в частности, необходимо избавиться от практики выдачи гражданства через лотереи.

«Нам стоит наконец перейти к миграционной системе, основанной на заслугах! Нам нужны великие люди, приезжающие в нашу страну», — призвал Трамп.

Ранее 29 июля президент США заявил, что некоторые мигранты используют детей для «зловещих целей». Кроме того, он назвал американское миграционное законодательство самым глупым в мире.

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По его мнению, нелегальных мигрантов нужно высылать немедленно, а не после многолетних юридических разбирательств. 27 июля Трамп назвал некомпетентными членов Демократической партии, ратующих за открытие государственной границы.
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 Теги: Трамп, правительство

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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