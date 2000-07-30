» » Турция пыталась похитить из Монголии соратника Гюлена
Раздел: Мир  
0

Турция пыталась похитить из Монголии соратника Гюлена

Турция пыталась похитить из Монголии соратника ГюленаНеизвестные затолкали Аксая в микроавтобус.

Турецкого педагога в Монголии похитили на этой неделе и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.

"Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года", - отмечает издание.

Педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации переворота.

Турция утверждает, что она проводитть экстрадиции подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.

В пятницу утром неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.

Читайте также: Турция снова потребовала от США выдать Гюлена


Коллега Аксая, генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школы, отметил, что монгольские полицейские сообщили ему, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Турция, Монголия, Гюлен

Загрузка...
загрузка...
Вчера, 23:55 » Автор: Едгар Букмирза
     178
     0

Похожие новости по теме

Турция снова потребовала от США выдать Гюлена Турция снова потребовала от США выдать Гюлена

Согласно тексту письма Минюста Турции, экстрадиция главы FETÖ положительно повлияет на отношения Анкары и Вашингтона.

Турция ждет от нового президента Америки выдачи Гюлена Турция ждет от нового президента Америки выдачи Гюлена

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг надеется, что новоизбранный президент США Дональд Трамп выдаст турецким властям Фетуллаха Гюлена.

В Турции названо имя еще одного подозреваемого в организации путча В Турции названо имя еще одного подозреваемого в организации путча

Это бывший директор местной бумажной компании Кемаль Батмаз.

В Турции арестовали племянника Гюлена В Турции арестовали племянника Гюлена

После попытки военного переворота в Турции задержали племянника подозреваемого в организации путча беглого Фетхуллаха Гюлена.

Турция закрывает более 2000 организаций Турция закрывает более 2000 организаций

Обстановка в Турции остается напряженной, несмотря на то, что большая часть населения выразила поддержку президенту Эрдогану.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх