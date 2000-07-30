Раздел: Мир
Турция пыталась похитить из Монголии соратника Гюлена
Неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус.
Турецкого педагога в Монголии похитили на этой неделе и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
"Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года", - отмечает издание.
Педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации переворота.
Турция утверждает, что она проводитть экстрадиции подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.
В пятницу утром неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.
Читайте также: Турция снова потребовала от США выдать Гюлена
Коллега Аксая, генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школы, отметил, что монгольские полицейские сообщили ему, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.
Турецкого педагога в Монголии похитили на этой неделе и планировали вывезти из страны, но местные власти помешали этому.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на eurointegration.com.ua.
"Это последний из эпизодов глобальной кампании президента Турции по захвату подозреваемых союзников священнослужителя, которого обвиняют в сговоре с целью попытки переворота 2016 года", - отмечает издание.
Педагог Вейсель Аксай руководит сетью международных школ, связанных с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации переворота.
Турция утверждает, что она проводитть экстрадиции подозреваемых соратников Гюлена только с разрешения соответствующих иностранных правительств. Но дело Аксая, который живет в Монголии почти 25 лет, кажется, ставит под сомнение это утверждение.
В пятницу утром неизвестные затолкали Аксая в микроавтобус возле его дома в столице Улан-Баторе.
Читайте также: Турция снова потребовала от США выдать Гюлена
Коллега Аксая, генеральный директор монгольского фонда, который руководит монголо-турецкой школы, отметил, что монгольские полицейские сообщили ему, что автомобиль имел поддельные номерные знаки, а внутри было три человека в масках.
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