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Раздел: Мир  
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АТО в Нигерии: убиты 16 террористов

АТО в Нигерии: убиты 16 террористов Ликвидированные боевики принадлежали к террористической организации.

На северо-востоке Нигерии ликвидированы 16 боевиков террористической группировки "Боко харам", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Как передает Анадолу, об этом сообщил журналистам представитель штаба операции "Лафия Доул" Оньема Нуачуку, спецоперация проводилась в регионе Монгуно провинции Борно.

По его словам, военным удалось захватить большое количество оружия и боеприпасов, принадлежавших террористам.

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Группировка "Боко Харам" активно действует на территории Нигерии с 2002 года. В 2009 году после смерти лидера группировки Мухаммеда Юсуфа "Боко Харам" инициировала в стране крупномасштабные беспорядки. В результате погибли 17 тысяч человек.
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 Теги: Нигерия, Боко Харам

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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